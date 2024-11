Pato ricorda Berlusconi: “Il Milan era l’amore della sua vita”

In un video condiviso recentemente, ex Milan, Alexandre Pato ha svelato alcuni retroscena legati alla figura di Silvio Berlusconi

In un video condiviso recentemente, l'ex giocatore del Milan, Alexandre Pato ha svelato alcuni retroscena interessanti riguardo alla figura di Silvio Berlusconi, l'ex presidente rossonero. Il brasiliano ha raccontato un episodio accaduto poco prima di un importante derby contro l'Inter, quando Berlusconi lo chiamò personalmente per offrirgli alcuni consigli tattici in vista della partita. Un gesto che testimonia l'attenzione e l'interesse del presidente per ogni dettaglio della squadra, anche durante le settimane più intense. Pato ha ricordato con molto affetto quella conversazione, sottolineando il coinvolgimento di Berlusconi e la sua passione per il Milan.