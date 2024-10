Ramaccioni: “A Milanello vi erano delle regole fondamentali: ecco quali”

Ancora una volta, il Milan ci porta nei retroscena della storia rossonera e stavolta lo fa con Silvano Ramaccioni , figura storica del mondo milanista. Tutti i tifosi rossoneri, soprattutto quelli di lunga data, sapranno perfettamente di chi si tratta. Un elemento unico nel proprio genere, che è stato un simbolo del Milan di Silvio Berlusconi , con i suoi baffi e la sua simpatia. Ai microfoni ufficiali della società rossonera si è raccontato e ha svelato alcuni aneddoti. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Quali erano le regole fondamentali di Milanello: "La puntualità, la correttezza nei confronti degli avversari, il rispetto di arbitri e dirigenti. Cose fondamentali, cose secondo me naturali. Non ci inventavamo niente. Erano tutte cose naturali che però era difficile poter creare".