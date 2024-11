Antov su Berlusconi: “Il Presidente era una persona meravigliosa”

"Il Presidente era una persona meravigliosa.Ha dato tantissimo al Monza nei suoi ultimi anni di vita. Adesso la squadra sta cercando di continuare il percorso iniziato da lui, con Galliani che sta facendo un grande lavoro per mantenere il club sempre competitivo. E mi sembra che la mentalità della squadra non sia mai cambiata. Non potrei dirvi cosa lo rende così speciale ma Adriano sta sempre con i giocatori e la sua presenza dona una serenità incredibile. Per 20 anni ha portato al Milan i più forti giocatori al mondo, sul mercato è molto bravo. Da uno come lui puoi solo imparare, in tutto". LEGGI ANCHE: Milan, Deschamps lancia l'allarme: c'è da preoccuparsi per Theo Hernandez?