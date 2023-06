Milan, Bergomi: “Attaccante? I gol devono arrivare da Leao”

Beppe Bergomi , opinionista ed ex calciatore, ha parlato del calciomercato del Milan , alla ricerca di una nuova punta. Ecco le sue parole a Sky Sport.

"Bisogna capire che intenzioni ha il Milan. Secondo me i 20 gol li deve trovare da Leao. Qual è la funzione del centravanti? Statico, deve dare profondità, deve pulire i palloni? Thuram ti dà profondità, può fare la prima punta o la seconda punta, ma non necessariamente deve fare 20 gol, perché quelli li deve fare Leao. Thuram può essere un profilo giusto. Taremi buon prospetto, a me piace, più somigliante a Giroud. Bisogna capire che cosa vogliono il Milan e Pioli". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuova opportunità dalla Francia?