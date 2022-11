Bergomi pazzo di Giroud: “Tanta roba, bravo Milan”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Olivier Giroud

Tutti all'improvviso stravedono per Olivier Giroud . L'attaccante del Milan , a suon di prestazioni, sta convincendo anche chi, al suo arrivo in maglia rossonera, lo aveva definito ormai "vecchio" e credeva che non avrebbe potuto contribuire alla causa.

"Non è che non lo fosse prima, sicuramente, però forse è più funzionale lui di Benzema in questa Nazionale, perché almeno un punto di riferimento lo hanno davanti, invece Benzema è un calciatore che esce molto. Avere un punto di riferimento per tutti gli esterni che saltano l'uomo e mettono la palla è importante e avere Giroud che di testa è forte è tanta roba".