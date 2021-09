Milan, Bergomi: “Donnarumma al Psg? Una scelta che non capirò mai”

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter ora opinionista di 'Sky Sport', ha commentato così la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan per il Psg

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha commentato la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan per il Psg. L'ex portiere rossonero ha finora collezionato soltanto due presenze, entrambe in Ligue 1 e ancora nessuna in Champions League. Queste le dichiarazioni dell'attuale commentatore dagli studi di 'Sky Sport': "Questa scelta di Donnarumma di andare al PSG non la capirò mai. Prima o poi il Milan tornerà a vincere. C'era bisogno solamente di un po' di pazienza. Ma ripeto: è una scelta che non capirò mai". Domani Milan-Atlético Madrid: le parole di Pioli e Brahim in conferenza >>>