Milan, Beretta: “Che confusione a livello societario. Su Pioli …”

Le parole di Mario Beretta sul Milan

"Sì, perché ha fatto più di quello che la squadra poteva fare. Ha dato un grandissimo contributo al club, ha vinto uno Scudetto inaspettato, ha portato il Milan in Champions, ha fatto una semifinale, può arrivare secondo quest'anno con tanti innesti e molti non all'altezza. Se riesci a stare davanti a tanti altri club vuol dire che hai fatto un grande lavoro. Al Milan mi pare ci sia un po' di confusione a livello societario. Non so se Pioli abbia avuto un riferimento importante a questo livello. Il club fa diventare forte la squadra e l'allenatore. De Zerbi? E' un ottimo allenatore, in Ucraina è riuscito a fare qualcosa d'importante, ha portato per la prima volta il Brighton in Europa per la prima volta nella sua storia. Anche Allegri dal Cagliari andò al Milan, dopo aver fatto un suo percorso. Prima o poi bisogna misurarsi coi grandi club, dargli l'opportunità e vedere".