Al Gran Galà del Calcio , Mario Beretta ha parlato del Milan . In particolar modo, il vice-presidente di AssoAllenatori ha parlato del cammino rossonero in Serie A ed in Champions League .

Le parole di Beretta ai microfoni di Tuttomercatoweb

"Il Milan qualche problema ce l'ha, ma cambiare dopo 5 anni con Pioli non è semplice. Qualche giocatore magari ancora non è in condizione totale, ma in Champions sta facendo un buon cammino. Sicuramente in campionato deve riprendersi e tornare nelle posizioni che competono al Milan".