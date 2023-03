Milan, Bennacer: “Non c’è niente di troppo grande in quello che facciamo”

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di arrivare in fondo in Champions

Fabio Barera

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, è stato intervistato dalla UEFA a due giorni da Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Tra le tematiche toccate dal mediano algerino anche quella relativa alla possibilità di fare strada nella più importante competizione europea, obiettivo al quale lui crede, sostenendo come non ci sia nulla di troppo grande in tutto quello che la squadra sta facendo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Ismael Bennacer sulla Champions League — "Siamo in una coppa e non siamo qui per fare trick, anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è impossibile. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni, niente è impossibile. Ora abbiamo molti giocatori che stanno recuperando poco a poco dagli infortuni. Speriamo di evitare infortuni e di raggiunge un livello ancora superiore. È qualcosa di grosso, di sicuro, ma non c'è niente di troppo grande in quello che facciamo. Dobbiamo puntare a questi obiettivi, deve essere normale per noi".

