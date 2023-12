Bennacer: “Il Milan ce l’ho nel cuore. Io qui a vita? Perché no?”

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, in un'intervista rilasciata a SportMediaset ha parlato del suo futuro in rossonero

Il numero 4 del Milan ha detto: "Io al Milan a vita? Perché no? Non so cosa succederà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore".