Bennacer: “Scudetto? Incredibile da vivere con i tifosi del Milan”

Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , si è raccontato a 'Roots', il nuovo format di 'Milan TV'. Ecco, in quest'intervista in esclusiva con il canale ufficiale del club rossonero, le dichiarazioni del franco-algerino, classe 1997 , sulla vittoria dello Scudetto con il Diavolo nel 2022 .

"Fino al Sassuolo ero normale ma poi quando lo abbiamo vinto è stata un'altra cosa: era incredibile da vivere con i tifosi. Ero molto contento per loro e di avergli fatto questo regalo, di aver scritto la storia per questa società. Ho festeggiato tantissimo", le parole del numero 4 della formazione di Stefano Pioli.