Milan, Bennacer: “Ibrahimovic? “Certo che sarei contento del suo ritorno”

Un ritorno tanto atteso. Oggi il Milan dovrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri. Ismael Bennacer , dopo il brutto infortunio subito la scorsa stagione in Champions contro l'Inter, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida al Frosinone. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a Goal.com. Ecco le sue parole sul possibile ritorno di Ibrahimovic .

"Certo che sarei contento del suo ritorno, perché Zlatan è veramente una leggenda nel club, come giocatore. Sarei molto contento del suo ritorno con noi perché ha sempre aiutato la squadra, la società. Sono sicuro che se torna farà il possibile per fare del suo meglio. Siamo sempre in contatto, è più di un ex compagno".