Milan, Bennacer: “Frustato per essermi fatto male nel derby”

"Va molto bene sono nei tempi. È un infortunio un po’ particolare nel calcio perché è coinvolta la cartilagine. È uno stop un po’ lungo e onestamente non abbiamo una data esatta per il ritorno. Abbiamo un periodo, tra i 6 e gli 8 mesi, ma poi dipende dalla reazione del ginocchio. Derby di Champions? Era un match particolare per me, tutti lo attendevano: un derby in semifinale di Champions League. Era una delle partite più importanti della mia carriera. Ero frustrato, fa parte del mestiere: ognuno ha dei rischi, bisogna accettarlo. Non ho avuto troppe vacanze dopo, ero concentrato sulla rieducazione. Un infortunio lungo in cui ho trovato qualcosa di buono: quando si affronta qualcosa di così duro nella vita, bisogna vedere sia il bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno. Ne ho approfittato per ottimizzare del tempo nella mia vita, passare del tempo con la mia famiglia. Il campo mi manca tantissimo".