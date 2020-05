Milan, Bennacer carica: “In campo dobbiamo morire uno per l’altro”

MILAN NEWS – Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, nell’intervista realizzata con Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha caricato il Milan in vista della ripresa della stagione.

“Cosa ci è mancato quest’anno? La vittoria contro una grande. Siamo una squadra giovane, stiamo lavorando per crescere. In campo dobbiamo essere uniti, ancora più compatti, dobbiamo morire uno per l’altro – afferma Bennacer -. Un nuovo allenatore? Non ci penso. Penso a finire bene questa stagione, mancano ancora 12 partite alla fine del campionato. Io mi sento pronto, il calcio mi manca tanto”. INTANTO MASSARA POTREBBE LASCIARE IL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

