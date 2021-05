Milan-Benevento, Marianella: “Il ritorno di Ibrahimovic è un fattore”

Massimo Marianella, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in occasione di Milan-Benevento

Massimo Marianella, telecronista di 'Sky Sport', ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in occasione di Milan-Benevento. Le dichiarazioni: "Il ritorno di Ibrahimovic può essere un fattore determinante in positivo, c'è bisogno di uno che fa gol. Non sta benissimo ma è quello più affidabile per fare gol, poi c'è bisogno di personalità, di esempio, i grandi campioni rendono più forte chi gli sta attorno. E' un momento in cui il Milan non sta bene, forse fisicamente. Penso che la Juventus da questo punto di vista stia un po' meglio. Io considero anche la Lazio in lotta". Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.