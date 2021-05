Milan-Benevento, Inzaghi: “Mi sarebbe piaciuto vedere i tifosi rossoneri”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta contro i rossoneri. Queste le dichiarazioni

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta contro i rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Noi dobbiamo portarci via il carattere. Il primo goal è stato una grandissima azione loro, non volevamo andar subito in svantaggio; poi abbiamo reagito bene con 14 tiri in porta, di cui 5-6 nello specchio molto pericolosi su cui è stato bravo Donnarumma. Stasera mi porto via la prestazione e il carattere che sarà fondamentale per la nostra finale di domenica".