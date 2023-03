Milan, Belotti: “Qull’estate il mio nome era ovunque”

Il Milan, qualche stagione fa, andò alla ricerca di Andrea Belotti per rinforzare l'attacco. Il Gallo ricorda quell'estate

Andrea Belotti, ex attaccante del Torino ora alla Roma, ha lasciato una lettere a Cronache di Spogliatoio nella quale ripercorre i passi della sua carriera. Tra tutte, anche l'estate in cui i granata dissero no a un'offerta molto importante del Milan valutando il suo cartellino 100 milioni di euro. Ecco il pensiero del Gallo.