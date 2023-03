Milan, senti Behrami: “Non sono arrivati aiuti dal mercato” | News

Il Milan ha rimediato un'altra brutta sconfitta, questa volta arrivata per mano dell'Udinese. Al termine del match della 'Dacia Arena' che si è concluso per 3-1, Valon Behrami ha spiegato il motivo per il quale i rossoneri stiano facendo fatica in stagione. Queste le sue dichiarazioni rilasciate su 'Dazn': "Non sono arrivati aiuto dal mercato, sono arrivate scommesse che avevi già fatto l'anno prima, che però non partivi da favorito. Quest'anno parti da favorito e non sei riuscito a mantenere questo tipo di pressione". L'allenatore, la gamba di Gascoigne e il cinema: tanti auguri a Nesta.