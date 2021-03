Milan, Begovic: “Donnarumma uno dei migliori, chiunque vorrebbe averlo”

Asmir Begovic, ai microfoni di 'Calciomercato.it', ha parlato dell'ex compagno di reparto al Milan Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni

Asmir Begovic, ai microfoni di 'Calciomercato.it', ha parlato dell'ex compagno di reparto al Milan Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni: "Non conosco la situazione, ma so che Gigio è uno dei migliori al mondo, e qualsiasi squadra vorrebbe averlo, o in questo caso, tenerlo. E’ un grande atleta, un grande professionista e gli auguro tutto il meglio". L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime