Milan, Bazzani: “Troppi giocatori fuori, essere lì è un successo”

L'ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato del momento del Milan. Troppi giocatori fuori e benzina finita per i rossoneri. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il Milan è in riserva sotto l'aspetto psico-fisico. Per rimanere dov'è è andato oltre le proprie possibilità oppure ha dovuto sempre giocare al massimo, e questo ritmo non è possibile per nessuno. Ha dovuto raschiare il barile tante volte per rimanere attaccato a certe aspettative e oggi sta pagando. Ha troppi giocatori fuori. A sei giornate dalla fine essere lì è un successo. Se arriva così è un capolavoro, perché sta lottando con organici alla pari o anche superiori".