Milan, Bazzani: “Scamacca lo vedrei bene nel calcio di Pioli”

Le parole di Fabio Bazzani su Gianluca Scamacca

"Se riesce a trovare continuità fisica può giocare ovunque. È uno forte. Da unica punta lo vedrei molto bene nel calcio di Pioli. Può giocare anche con due punte, questo è vero, ha tecnica. Chi lo prende, prende uno che ti può dare tanto. Qualche infortunio lo ha fermato in Inghilterra, credo abbia la fame per tornare in Italia. Se fosse la Roma, avrebbe quel qualcosa in più per rendere. Ma nel Milan lo vedrei meglio".