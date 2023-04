Milan, senti Barzagli: “Donnarumma diventerà meglio di Maignan”

Andrea Barzagli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al confronto tra il portiere del Milan Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex difensore Andrea Barzagli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al confronto tra due portieri della storia del Milan. Da una parte il presente, Mike Maignan, e dall'altra parte quello che ormai è il passato, Gianluigi Donnarumma. L'attuale opinionista ha sostenuto come a suo parere l'estremo difensore italiano sia molto giovane e proprio per questo possa diventare molto meglio del collega francese. Di seguito le sue parole a riguardo.