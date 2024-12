Milan, ‘Il Barone’ attacca Ibrahimovic: e su Theo rivela che …

Giancarlo Capelli, esponente della Curva Sud noto con il nome de 'Il Barone' ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TeleLombardia' nel corso della trasmissione 'QSVS' sul Milan. Il volto storico della tifoseria rossonera a questo proposito ha criticato Rafael Leao, reo di essere svogliato in alcuni momenti della partita, e Zlatan Ibrahimovic. Allo svedese, in particolare, imputa di non averlo convinto né come dirigente né come persona. Infine la chiosa su Theo Hernandez. A lui risulta infatti che il ragazzo non voglia rimanere in rossonero, a dispetto di quanto affermato nella giornata di ieri dal suo agente. Per quanto riguarda i calciatori, secondo lui non hanno voglia di scendere in campo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.