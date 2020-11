Milan, Baresi: “Tonali? Ci vuole pazienza, sarà protagonista in futuro”

Milan, Baresi fiducioso su Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato dell’impatto rossonero di Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni ai microfoni del canale tematico rossonero: “Tonali è giovanissimo, ora è arrivato in un grande club. Pretendiamo sempre molto e subito, ma credo abbia già dimostrato di avere qualità e di essere un giovane di prospettiva. Bisogna avere pazienza, anche nelle partite in cui magari non si esprime al meglio. Credo che migliorerà presto, capendo cosa il Milan esige, per essere poi protagonista anche lui in futuro”.

