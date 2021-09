Milan, Baresi: “Se ho pensato di cambiare maglia? Non a quel tempo”

Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha parlato della sua storia con il club rossonero e di come il calcio di oggi sia diverso

Intervenuto ai microfoni del quotidiano portoghese 'Folha', Franco Baresi ha parlato del suo passato con il Milan e della differenza tra il calcio dei suoi tempi e quello di oggi. Queste le parole della leggenda rossonera. "Se ho mai pensato di cambiare maglia? Probabilmente se fossi nato 25 anni dopo. Ma non a quel tempo. Ero felice e mi sentivo realizzato. Il Milan era la mia seconda famiglia. Perché non ci sono più giocatori che giocano in una sola squadra? Perché il calcio è cambiato. Oggi ci sono più opportunità, ci sono più interessi. Venti anni fa, il calcio era diverso".