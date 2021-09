Milan, Baresi presenta il suo libro: “Libero di sognare” (Video)

Franco Baresi, vice presidente del Milan, presenta il suo nuovo libro: "Libero di sognare" che uscirà il 30 settembre prossimo

Franco Baresi, vice presidente del Milan, ha annunciato il suo nuovo libro. Si chiama "Libero di sognare" che uscirà il 30 settembre prossimo. In primo piano la sua storia rossonera: dall'infanzia fino ad arrivare ai trionfi in campo nazionale e internazionale con il Milan. Il club rossonero, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un'intervista all'ex capitano. Un libro assolutamente da non perdere!