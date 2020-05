Milan, Baresi: “Orgoglioso di aver indossato la fascia per 15 anni”

MILAN NEWS – Franco Baresi, leggenda del Milan, oggi ambassador rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo ‘Marca’. L’ex numero 6 ha parlato anche della fascia da capitano, indossata per la prima volta a 22 anni e per 15 stagioni. “Sono molto orgoglioso di avere avuto questa opportunità di rappresentare il Milan durante tutti quegli anni e di aver avuto la fascia per 15 stagioni. A 22 anni non ero pronto e preparato, però imparai molto durante il cammino. La mia voce mi offrì quella opportunità di essere un punto di riferimento per i miei compagni, per tenere alti i valori e non lasciare nulla indietro”, ha dichiarato Baresi. Intanto, Rangnick resta il primo nome ma al momento è in standby: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓