Milan, Baresi non ha dubbi: “Abbiamo le qualità per vincere lo scudetto”

Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero, ha parlato del suo passato da giocatore e del Milan attuale. Queste le dichiarazioni

Sulle sfide con il fratello: "Quando incontravo mio fratello non era un avversario normale, per fortuna giocavamo entrambi in difesa e quindi non l’ho incontrato spesso. Se l’avessi incontrato sicuramente l’attenzione non poteva mancare”.