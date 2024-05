Milan, Baresi profondo sull’inclusione. Poi ricorda due match molto speciali

"L’inclusione è accettare chi è più fragile e dare a chi è più fragile tutti i diritti e le opportunità. Lo sport supporta l’integrazione perché aiuta a far sentire importanti come gli altri, tutti dobbiamo impegnarci in questo, contro ogni forma di discriminazione, con il nostro esempio per fare il necessario per far sentire partecipi le persone in difficoltà. Questa è una responsabilità: non dimenticare chi è stato meno fortunato. Ipovedenti e non vedenti sono un insegnamento per la loro forza mentale. Quello che loro danno è un esempio. Il ricordo di una partita speciale per me? Napoli-Milan del 1988 e Milan-Real Madrid del 1989 per le emozioni che abbiamo vissuto". LEGGI ANCHE: Pellegatti rivela: "Ore roventi per la panchina del Milan. Contatti con..." >>>