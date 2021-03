Milan, Baresi difende Tonali: “Si pretende troppo da lui” | News

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Baresi ha parlato della più stretta attualità rossonera, soffermandosi in particolar modo su Sandro Tonali: "Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta tanto, ma non possiamo ignorare il fatto che abbia vent’anni: come si fa a pretendere che si imponga da subito come un veterano? In questi mesi è migliorato, ha tutto per diventare protagonista". Baresi ha poi svelato il futuro di Tomori.