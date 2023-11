Baresi: “Milan devi pensare in grande. Maradona un esempio”

Franco Baresi, a Napoli per il progetto "Play for the future", ha parlato del Milan, della corsa Scudetto e di Maradona. Ecco le sue parole

Franco Baresi, leggenda del Milan, a Napoli per il progetto"Play for the future" mirato al reinserimento sociale dei giovani nei circuiti penali attraverso percorsi di educazione sportiva e di orientamento professionale, ha parlato del Milan e non solo. Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it.