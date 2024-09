Milan, Balotelli tuona: “Leao non è un top ancora. Ecco cosa gli manca”

Mario Balotelli, ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Vox to Box', trasmissione in onda sul canale 'Twitch' di 'Controcalcio', soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao, esterno portoghese del Milan. 'SuperMario', in particolare, ha sottolineato come a suo dire 'Rafa' non sia ancora un calciatore top, ma che ancora gli manca la fame per diventarlo.