Milan, Ballo-Touré si presenta: “Tifosi, darò il 200% per la maglia”

Fodé Ballo-Touré, nuovo acquisto del Milan, ha parlato in esclusiva ai canali ufficiali del club rossonero. Dimostrando umiltà ma ambizione

Daniele Triolo

Il Milan ha trovato in Fodé Ballo-Touré il vice di Theo Hernández. Il club rossonero, nelle scorse ore, ha ufficializzato l'acquisto del calciatore senegalese, di passaporto francese, dal Monaco. Pagato poco meno di 5 milioni di euro bonus inclusi, Ballo-Touré ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con la società di Via Aldo Rossi.

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, poi, il Milan, ieri ha diffuso le prime dichiarazioni ufficiali che il terzino sinistro, classe 1997, ha rilasciato a 'Milan TV', canale tematico rossonero. Ballo-Touré si è presentato, descrivendosi nelle caratteristiche e sottolineando come sia un onore, per lui, aver firmato per il Diavolo.

"All'inizio non credevo nemmeno a questa possibilità - ha raccontato Ballo-Touré sul suo arrivo al Milan -. Me ne sono reso davvero conto quando sono sbarcato a Milano. Questo è un sogno che si realizza per me. Avrò anche l'opportunità di partecipare alla Champions League. Spero di poterlo fare il prima possibile e di dimostrare il mio valore anche in quella competizione".

"Theo Hernández? È fortissimo ed è uno dei giocatori più importanti della squadra - ha proseguito l'ex PSG, Lille e Monaco -. Proverò a seguire il suo esempio. Le mie caratteristiche? Gioco in maniera aggressiva, sono veloce, determinato e forte dal punto di vista mentale".

Ballo-Touré ha poi chiosato rivolgendosi ai tifosi del Milan: "Darò il 200% per la maglia. Anche se non dovesse essere tutto facile, spero che mi supportino. L'augurio è quello di vivere una grande stagione".