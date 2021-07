Milan, la storia di Ballo-Touré: mollato dal PSG, esploso nel Lille

Il Milan ha acquistato Fodé Ballo-Touré dal Monaco: ecco storia e carriera del terzino sinistro classe 1997, il nuovo vice di Theo Hernández

Daniele Triolo

Il Milan ieri ha ufficializzato l'acquisto di Fodé Ballo-Touré, classe 1997, terzino sinistro acquistato dal Monaco per poco meno di 5 milioni di euro bonus inclusi. 'Tuttosport' oggi in edicola ha raccontato la storia di Ballo-Touré, che ha preso la maglia numero 5, nella passata stagione appartenuta a Diogo Dalot.

Il nuovo acquisto del Milan ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Eragny. Lì era entrato grazie al fratello maggiore che lo portava agli allenamenti per non farlo restare da solo a casa visto che i genitori lavoravano. Il talento di Ballo-Touré è emerso quasi subito: gli osservatori del PSG lo hanno notato e lo hanno preso.

Originariamente, Ballo-Touré giocava come ala sinistra. Quindi, nell'Under 18 del PSG il tecnico François Rodrigues ne ha arretrato il raggio d'azione. Questo perché, partendo da dietro, avrebbe potuto spingere di più e, soprattutto, avrebbe potuto giocare nella sua zona di competenza. Già in quel periodo, infatti, stava cominciando a prendere piede la moda degli esterni d'attacco a piedi invertiti.

Nel 2016 Ballo-Touré ha giocato la finale di Youth League, persa contro il Chelsea. Anche grazie ad un gol di Fikayo Tomori, che ritroverà in questa stagione al Milan. Il PSG lo ha mollato, non rinnovandogli il contratto e lui, nel 2018, è passato al Lille. Qui è esploso e, nel gennaio 2020, è passato al Monaco per 14 milioni di euro. Nel Principato non ha trovato molto spazio ed ora, per lui, si aprono le porte del Diavolo.

Ballo-Touré sarà il 25° africano nella storia del Milan, il 3° senegalese dopo il difensore Mohamed Sarr e l'attaccante M'Baye Niang. Sarà lui, in rossonero, il vice di Theo Hernández. Rispetto al titolare, Ballo-Touré è più disciplinato in fase di non possesso, ma non disdegna galoppate nella metà campo avversaria.