Milan, Bakayoko: “Sapevo che sarei tornato: lo volevano tutti”

Tiémoué Bakayoko da ieri è ufficialmente e nuovamente un calciatore del Milan. La sua prima intervista ai microfoni di 'Milan TV'

Daniele Triolo

Da ieri pomeriggio Tiémoué Bakayoko, classe 1994, è ufficialmente e nuovamente un calciatore del Milan. Il club rossonero, infatti, ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista francese dal Chelsea con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Bakayoko, poi, in serata ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Milan TV': le sue dichiarazioni sono state riportate dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

"Ho sempre pensato che un giorno sarei tornato al Milan - ha detto Bakayoko, visibilmente soddisfatto per aver riabbracciato il Diavolo, con cui aveva già giocato nella stagione 2018-2019 -. Il Milan è uno dei miei sogni: sono molto felice di essere qui. Ho grandi ricordi qui. Non era cominciata bene, ma alla fine anche il club, i tifosi e lo staff mi mostrarono molto affetto".

Come è nata l'idea di tornare al Milan? "Abbiamo parlato (con Paolo Maldini e Frederic Massara, n.d.r.) qualche settimana fa ed ora ci siamo visti. Volevano tutti che tornassi e questo mi ha dato molta fiducia. Ero sicuro che sarei tornato in rossonero". Al Milan, come tre stagioni fa, Bakayoko ritroverà l'amico Franck Kessié.

"Ho un bel rapporto con lui. Non sono sorpreso della sua crescita perché è un ragazzo bravissimo ed un calciatore forte. Quando ho lasciato il Milan ho visto com'è cresciuto e durante le stagioni successive ho ammirato le sue prestazioni. Penso che abbia mostrato a tutti le sue capacità". Intanto, il primo pensiero di Bakayoko per il suo ritorno al Milan va al derby.

Nella stracittadina, infatti, mise a segno il suo unico gol in maglia rossonera. "Voglio vincere il derby perché non ci sono riuscito nella mia prima stagione qui. Penso che Milan-Inter sia la partita più importante e voglio vincerla". Ma non sarà l'unico motivo per cui ha coronato il suo sogno di tornare a Milanello ...

"Il Milan è un grande club: è il primo aggettivo che mi viene in mente - ha proseguito Bakayoko -. È un club conosciuto dappertutto. Lo stadio, la squadra, i trofei ed una storia leggendaria. Sono tornato e sono qui per divertirci ed aiutare la squadra". Anche e soprattutto in Champions League, competizione alla quale il Diavolo prenderà parte dopo otto anni.

"Nel 2018-2019 abbiamo mancato la qualificazione Champions per pochi punti - ha chiosato il francese -. A fine stagione ero affranto, ma adesso sono contento di essere tornato e di poter giocare questa competizione. È il sogno di ogni giocatore". Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>