Milan, Baiocchini: “Rinnovo di Bennacer durante la sosta. Per Leao…”

In questo momento di sosta per i Mondiali in Qatar, il Milan può pensare sia al calciomercato , ma anche ai rinnovi spinosi. Manuele Baiocchini ha parlato della situazione di Bennacer e Leao . Ecco le dichiarazioni a Sky Sport 24.

Sul rinnovo di Bennacer: "Durante i Mondiali, i rossoneri proveranno a blindare Bennacer. Il contratto dovrebbe salire a 3-3,5 milioni di euro a stagione, cifre più basse di quelle chieste da Leao. Bennacer guadagna anche meno, per questa potrebbe essere un rinnovo più semplice. Proprio in questa sosta per i Mondiali andranno avanti i contatti per provare ad arrivare ad un accordo con l'ex Empoli".