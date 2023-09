Milan, Baiocchini: “Maignan, Theo Hernandez e Calabria: vi dico tutto”

Su Krunic:“Krunic domani in mattinata verrà sottoposto a controlli strumentali per capire se davvero si è stirato. E quindi, se dovesse essere confermata questa diagnosi: è quel che temono e temevano ieri sera i sanitari rossoneri. Anche questa mattina non filtrava grande ottimismo. Per questo infortunio al flessore Krunic andrebbe a saltare le prossime 4: la partita contro il Cagliari in questa settimana, quella contro la Lazio di sabato prossimo, la seconda di Champions League a Dortmund contro il Borussia e poi l’ultima prima della sosta a Genova contro il Genoa”.

Su Maignan, Theo Hernandez e Calabria: “Ci sono da capire e scoprire anche le condizioni di Maignan dopo la domenica di riposo. Bisognerà capire se il portiere francese tornerà già contro il Cagliari, con la Lazio o se sarà rimandato il suo rientro in campo direttamente alla trasferta di Champions League. E poi bisognerà capire le condizioni di Calabria e Theo Hernandez, perché avevano questo problema muscolare diciamo, un affaticamento, che non gli ha consentito di essere a disposizione nella partita contro il Verona. Ma sarebbe importante che ci fossero contro il Cagliari per Stefano Pioli, per superare questo momento di emergenza”.

Una riflessione:“Comunque, nell’emergenza che il Milan sta vivendo in questi giorni si capirà se la campagna acquisti della scorsa estate avrà reso la rosa più profonda, ma soprattutto garantito un Milan di livello più alto. Non solo nelle prime scelte, ma anche in quelli che in questo momento sono chiamati a sostituirli”. LEGGI ANCHE: Milan, Krunic allunga la fila degli infortunati: una costante con Pioli >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.