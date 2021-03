Milan, Baiocchini: “Ibrahimovic ha superato mostri sacri come Piola”

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan in gol anche ieri

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è andato in gol anche ieri contro la Fiorentina. "Pioli ha chiesto un sacrificio in più a Zlatan Ibrahimovic, e lo svedese ha giocato tutta la partita ieri, pur non essendo al meglio. Ibra ci ha messo 9 minuti per fare gol, ha giocato 15 partite e ha segnato 15 gol, ha superato mostri sacri come Silvio Piola, Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella e Luca Toni come giocatore più anziano a segnare almeno 15 gol in Serie A. Quando Ibrahimovic a fine partita dice che con Paolo Maldini non c’è nessun problema e che vuole metterlo sotto pressione, è realmente così. Il Milan vuole realmente vedere quanti gol e partite avrà fatto Ibra per rendersi conto quanto sia incisivo, e di conseguenza decidere il futuro". Sfida tra Vlahovic e Belotti come vice Ibra: queste le ultime