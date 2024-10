Il giornalista: “Pulisic indispensabile per il Milan”. E porta tutti i numeri

Milan, il giornalista esalta Pulisic: poi cita i suoi numeri clamorosi

"Da quando Pulisic si è trasferito al Milan, a oggi, ha giocato 73 partite, considerando anche la nazionale statunitense di cui è capitano e stella assoluta: ha fatto 27 gol, 16 assist, 5393 minuti giocati. Tutto questo fa di Pulisic un giocatore indispensabile per il Milan. Un giocatore fondamentale. Il suo ritorno anticipato è un male per la nazionale americana ma è un bene per Fonseca visto che doveva tornare giovedì".