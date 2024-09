Manuele Baiocchini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sul comportamento che dovrà avere Paulo Fonseca con due giocatori del Milan in modo particolare. Al termine della sessione estiva di calciomercato, infatti, sarebbero dovuti partire Ismael Bennacer e Luka Jovic, che però alla fine sono rimasti in rossonero.