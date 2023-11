Milan, Baiocchini: “Chukwueze sta meglio, Reijnders in calo perché…”

Le parole di Manuele Baiocchini su alcuni singoli del Milan

Sull'allenamento: "Il primo allenamento dopo i due giorni di riposo di Pioli, anche se in realtà Milanello è stato pieno per metà: in questi i giorni i tanti infortunati sono venuti per fare cure e terapie. C’era anche chi era indietro di condizione, come Okafor, si è allenato per cercare di pareggiare quella dei compagni. Oggi tutti insieme hanno ripreso la preparazione in vista della partita contro l’Udinese di sabato sera".