Calciomercato Milan – Centrocampo, due gioielli sulla lista di Furlani

La sessione invernale di calciomercato ancora non si è ufficialmente aperta, ma più ci si avvicina a gennaio e più aumentano gli incontri tra le diverse dirigenze per provare ad accordarsi su eventuali trasferimenti. Il Milan , ad esempio, sembra intenzionato a chiudere per un attaccante che agisca da vice Olivier Giroud . Sulla lista dei desideri di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada , però, ci sarebbero anche Juan Miranda e un possibile difensore centrale.

Non solo, perché secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' il Milan potrebbe anche intervenire nella zona nevralgica del campo, il centrocampo. I nomi in lista in questo caso sarebbero due ed entrambi molto giovani. Il primo è quello di Charlie Patino, classe 2003 dell'Arsenal, oggi in forza allo Swansea. Per lui i Gunners chiederebbero 25 milioni di euro e l'obiettivo sarebbe quello di abbassare le pretese economiche.