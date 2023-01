Milan, Baiocchini: “La Roma per Zaniolo può aprire al diritto di riscatto”

Manuele Baiocchini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità che la Roma apra al diritto di riscatto per Zaniolo

Milan, le parole di Manuele Baiocchini su Nicolò Zaniolo

"Se la Roma, in questi giorni, non riceve nessuna offerta e in casa gli rimane il caso Zaniolo, allora potrebbe ad aprire all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto. E' chiaro che non solo il Milan potrebbe essere interessato, ma la Roma non ha mai aperto a questa ipotesi".