Milan, Bagni: “De Ketelaere è fortissimo, Noa Lang non mi dispiace”

L'ex calciatore Salvatore Bagni ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, di De Ketelaere, Lang, Botman e Origi

Su De Keteleare e Lang: "Comunque non mi dispiace Noa Lang, l’esterno d’attacco del Bruges. Nei campionati belga e olandese si gioca a calcio. In quello olandese con più qualità, in quello belga ci sono ottimi giovani, tanti africani con buone basi qualitative. Anche De Ketelaere, sempre del Bruges, è fortissimo, gioca in tutti i ruoli ed è giovanissimo. Ce ne sono tantissimi, basta crederci e muoversi prima degli altri". Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato