Milan-Atletico, Marianella: “Sarà una partita di una massima intensità”

Massimo Marianella, noto giornalista, ha parlato di Milan-Atletico Madrid, gara di Champions League in programma domani sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha parlato di Milan-Atletico, gara valida per la seconda giornata di Champions League in programma domani alle 21. Queste le sue parole sul big match. "Credo che Milan-Atletico Madrid sarà una partita bella in maniera diversa rispetto a quella che l’Inter giocherà a Kiev. La partita di Milano sarà una partita bellissima per gli interpreti, per le due maglie, per i campioni che ci saranno in campo ma sarà una partita di contenuti calcistici diversi, leggermente meno spettacolari ma di una massima intensità. Ci sarà il confronto fra due straordinari allenatori, con una squadra molto fisica e molto tattica come i campioni di Spagna e una squadra in continua evoluzione come il Milan che, secondo me, resta una delle favorite in Serie A. Qualsiasi incrocio del girone del Milan sarà di grande livello, ma saranno anche partite molto difficili".