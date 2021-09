Milan-Atletico Madrid, l’attacco di Capello: “Giroud non era in campo”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha attaccato Olivier Giroud, centravanti che è parsi fuori forma contro l'Atletico Madrid

L'attacco di Fabio Capello. Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud e della sua prova in Milan-Atletico Madrid di ieri sera. Il francese, entrato nel secondo tempo, non è sembrato al top della condizione a causa evidentemente dei vari problemi fisici avuti nelle ultime settimane. Ecco le parole di Capello: "Giroud non è in forma, non sembra ancora pronto per una partita del livello della Champions. Non c'è stato contro l'Atletico Madrid, non era in campo. Non teneva su palla, non permetteva ai compagni di venire in avanti e di aiutarli. La cosa che mi è dispiaciuta di più è che mi è sembrato poco generoso".