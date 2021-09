Milan-Atletico, Llorente: “Bravi a far girare la partita a nostro vantaggio”

Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato della partita di Champions League contro il Milan. Le dichiarazioni

Renato Panno

Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato della partita di Champions League contro il Milan. Le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "È una vittoria importante per tutti noi, questi tre punti sono fondamentali e sono arrivati come volevamo. Dobbiamo migliorare alcune cose, negli ultimi mesi stiamo prendendo troppi gol nei primi minuti. Siamo stati in grado di leggere la partita e farla girare a nostro vantaggio, è difficile giocare così perché dobbiamo remare controcorrente per tutta la partita".

Ultimamente è come se foste un po' in affanno, subite e poi dovete metterci una pezza. Quanto è difficile giocare così? "Noi ovviamente cercheremo di migliorare questa cosa, penso che ci voglia più concentrazione. Dobbiamo avere più intensità e attenzione. Bisogna migliorare e cambiare tante cose. È una cosa cruciale, partire senza il vento in poppa è complicato, è così".

Hanno segnato Suarez e Griezmann. Ne avevano bisogno. "Sono contenti, siamo tutti felici. Fare gol è bellissimo, ti fa sentire bene e ti dà voglia di andare avanti e segnare ancora. Gli attaccanti vivono per questo, hanno fame di gol e loro sono giocatori importantissimi per noi, ci aiuteranno tanto anche in futuro".

Il Liverpool è a sei punti dopo aver battuto il Porto. Com'è andare via da San Siro dopo questa vittoria? "Abbiamo tre punti ma c'è ancora tanto da fare, ogni squadra è in corsa, dobbiamo pensare partita dopo partita".