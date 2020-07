Milan-Atalanta, Massara: “Ibrahimovic e Donnarumma, le ultime sul rinnovo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Atalanta, gara della 36^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Massara:

Sulla conferma di Stefano Pioli: “Noi abbiamo sempre creduto nel valore di Pioli, ha fatto un eccellente lavoro. Ha dato qualità alla squadra, ha fatto crescere i giocatori, sono arrivati risultati e vittorie. Non soltanto dopo il lockdown, ma da gennaio. Siamo felici: decisione ponderata, giusta, meritata”.

Su Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma: “Si gioca ogni due giorni, appena avremo tempo ne parleremo seriamente. Come ho già avuto modo di dire a più riprese, ci confronteremo con Ibra, che ora è sereno, determinato, agguerrito nelle partite. E’ Ibra, ci sta dando un contributo incredibile: è un campione”.

Sui rinnovi di contratto e sulle operazioni di mercato: “Chiaro che stiamo facendo delle valutazioni, le faremo in maniera più approfondita con il mister per cercare di capire dove migliorare la squadra per crescere ancora. Qualche valutazione è stata fatta, ma è ancora presto. Ora ci concentriamo sui nostri giocatori, è il tema più urgente”.

Sul budget rossonero per il calciomercato: “Queste saranno cose che verranno definite in questi giorni. Siamo convinti di fare bene e di allestire una squadra ancora più competitiva. Dall’anno scorso è partito un percorso, partendo da una situazione finanziaria difficile, stiamo cercando di ritornare su una linea virtuosa e competitiva, siamo fiducioso di poter fare gli investimenti giusti”.

Sull’Atalanta: “Affrontiamo una squadra difficile ma siamo pronti a farlo nel migliore dei modi”.

