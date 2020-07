Milan-Atalanta, Laxalt: “Dimostreremo che siamo in forma”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diego Laxalt, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Atalanta, gara della 36^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Laxalt: “Stiamo in buon momento, sarà una partita molto difficile. Anche io personalmente oggi ho la possibilità di giocare dall’inizio. Dimostreremo che siamo in forma con una bella prestazione”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA I ROSSONERI ED I NERAZZURRI, CONTINUA A LEGGERE >>>

