Milan, Assogna: “Sacchi su Leao? Dogma del calcio collettivo sbagliato”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Leao: "Con me non giocherebbe. Se lo lascerei per una o due partite in panchina? Sì" (QUI TUTTE LE SUE PAROLE). Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Paolo Assogna ha commentato le parole dell'ex allenatore del Milan sul portoghese.